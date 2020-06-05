إي باي يخترق مقاومة محورية – تحليل – 05-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم إي باي (EBAY) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 46.95، محققاً مكاسب حادة بنسبة بلغت 6.26% بما يعادل 2.91 نقطة ليستقر على سعر 49.36 دولار، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 49.36، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 52.60.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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