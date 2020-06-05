شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أشهر قبيل بيانات الوظائف الشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم التاسع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،بفعل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،بالإضافة إلى تصاعد الاحتجاجات وأعمال العنف فى الولايات المتحدة ردا على مقتل جورج فلويد ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات الوظائف الشهرية ،والتي توفر أدلة قوية حول مدي تعافي أكبر اقتصاد فى العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا ،خاصة بعد تخفيف قيود العزل العام وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجيا.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 96.44 نقطة الأدنى منذ 12 آذار/مارس الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.74 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.85 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.6% ، فى ثامن خسارة يومية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ نيسان/أبريل عام 2011 ، بعد الإعلان عن توسيع تحفيز نقدي ضخم فى أوروبا.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ، فقد مؤشر الدولار نسبة 1.9% ، بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،بالإضافة إلى تصاعد الاحتجاجات وأعمال العنف فى الولايات المتحدة ردا على مقتل جورج فلويد.

تحسنت شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،وهو ما انعكس على صعود معظم أسواق الأسهم العالمية لأعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بعدما عززت بيانات فى الصين والولايات المتحدة ، آمال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا من أزمة فيروس كورونا.

Advertisements

فى الولايات المتحدة تتواصل الاحتجاجات وأعمال العنف فى معظم أنحاء البلد ردا على مقتل جورج فلويد ، وهو مواطن أمريكي من أصول أفريقية لقي حتفه فى حجز شرطة مينابوليس بعد توقيفه تحت ركبة ضابط أبيض لمدة تسع دقائق تقريبا.

وفى حالة استمرار تلك الاضطرابات لفترة طويلة ،سوف تؤثر بلا أدنى شك على الاقتصاد الأكبر فى العالم ، والذي يعاني بشدة فى الأساس من تداعيات فيروس كورونا.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة فى القطاعات الغير زراعية خلال أيار/مايو.

توفر أدلة قوية حول مدي تعافي أكبر اقتصاد فى العالم من الأضرار الفادحة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، خاصة بعدما قررت الحكومة الأمريكية تخفيف قيود العزل العام المرتبطة بالفيروس التاجي.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي فقد الاقتصاد الأمريكي 7.750 مليون وظيفة جديدة خلال أيار/مايو بالمقارنة مع فقد 20.537 مليون وظيفة في نيسان/أبريل ،مع ارتفاع معدل البطالة إلى مستوي قياسي عند 19.4% من مستوي 14.7% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 1.0% من ارتفاع بنسبة 4.7% الشهر السابق.