شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتراجع قبل صدور بيانات سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، فى طريقها صوب تكبد أول خسارة أسبوعية منذ نيسان/أبريل الماضي ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 0.7% إلى مستوي 17.57$ ، من مستوي الافتتاح عند 17.71$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 17.76$.

حقق المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع صعود معظم أسعار المعادن النفيسة.

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وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،فقدت أسعار الفضة حتى الآن نسبة 1.7% ، بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية منذ أواخر نيسان/أبريل الماضي ، بفعل تباطؤ الطلب على أصول الملاذات الآمنة ، وسط تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين وصعود معظم أسواق الأسهم العالمية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة فى القطاعات الغير زراعية خلال أيار/مايو ، والتي توفر أدلة قوية حول مدي تعافي أكبر اقتصاد فى العالم من الأضرار الفادحة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

البيانات الإيجابية سوف تعزز من معنويات المستثمرين ،وتوسع المكاسب الحالية فى معظم أسواق الأسهم العالمية ،وتضغط بالسلب على أسعار أغلب أصول الملاذات الآمنة.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي فقد الاقتصاد الأمريكي 7.750 مليون وظيفة جديدة خلال أيار/مايو بالمقارنة مع فقد 20.537 مليون وظيفة في نيسان/أبريل ،مع ارتفاع معدل البطالة إلى مستوي قياسي عند 19.4% من مستوي 14.7% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 1.0% من ارتفاع بنسبة 4.7% الشهر السابق.