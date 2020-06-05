شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 أشهر بعد تحديد اجتماع أوبك بلس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفضل تجدد آمال تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية لمدة شهر إضافي ، خاصة بعد النجاح فى حل الخلافات حول عدم التزام بعض المنتجين بتنفيذ كامل حصص الخفض ،والموافقة رسميا على عقد الاجتماع الاستثنائي عبر الانترنت غدا السبت.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.7% إلى مستوي 38.26$ الأعلى منذ 9 آذار/مارس الماضي ،من مستوى الافتتاح عند 37.27$، وسجل أدنى مستوي عند 37.07$ ،و صعد خام برنت بأكثر من 3.4% إلى مستوي 41.16$ للبرميل الأعلى منذ 6 آذار/مارس ، من مستوى الافتتاح عند 39.82$ ، و سجل أدنى مستوي عند 39.74$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.5% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1.1% ، فى خامس مكسب خلال الستة أيام الأخيرة ، بدعم هبوط إنتاج الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ عام 2018.

قالت وزارة الطاقة الروسية يوم الجمعة إن مؤتمرا بالفيديو لمجموعة من كبار منتجي النفط فيما يعرف عالميا بتحالف "أوبك بلس" سيُعقد يوم السبت.

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وعلى حسب وكالة "رويترز" قال مصدر فى أوبك بلس أن مؤتمر أوبك الاستثنائي من المقرر أن يبدأ الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش يوم السبت ،يعقبه اجتماع تحالف أوبك بلس عبر الانترنت بحلول الساعة 14:00غرينتش.

وكان مقررا أن يعقد هذا الاجتماع أمس الخميس غير إنه تم تأجيله بعد إصرار السعودية وروسيا على شرط موافقة بعض الدول الغير ملتزمة بتنفيذ كامل حصص الخفض، وهو ما حدث بالفعل ووافق العراق وغيره على تعزيز الالتزام بتخفيضات الإنتاج القائمة.

وقالت مصادر فى تحالف أوبك بلس إن السعودية وروسيا اتفقتا بشكل مبدئي على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية لمدة شهر إضافي ، بعد موافقة معظم الدول الأعضاء فى تحالف أوبك بلس.

وفى حالة النجاح فى الاتفاق على تمديد التخفيضات الحالية ،يعني أن تحالف أوبك بلس سيمضي فى تنفيذ تقليص الإمدادات العالمية بنحو 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية تموز/يوليو المقبل ، الأمر الذي من المتوقع أن يساعد فى تحقيق توازن أكثر فعالية بالسوق.