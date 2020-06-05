شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب ترقبا لبيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضمن نطاق محدود من التعاملات ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لصدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال أيار/ مايو ،والتي توضح مدي تعافي أكبر اقتصاد فى العالم بعد تخفيف قيود العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.

تتداول أسعار الذهب بحلول الساعة 08:55 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1,710.55 $ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,713.09 $،وسجلت أعلى مستوي 1,716.54 $ ، وأدنى مستوي 1,706.96 $.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة واحد بالمئة ،فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1,689.16$ للأونصة المسجل فى اليوم السابق.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فقدت أسعار الذهب حتى الآن نسبة 1.1% ، بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بسبب تراجع الطلب على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين وصعود معظم أسواق الأسهم العالمية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة فى القطاعات الغير زراعية خلال أيار/مايو ، والتي توفر أدلة قوية حول مدي تعافي أكبر اقتصاد فى العالم من الأضرار الفادحة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، خاصة بعدما قررت السلطات الأمريكية تخفيف قيود العزل العام المرتبطة بالفيروس التاجي.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي فقد الاقتصاد الأمريكي 7.750 مليون وظيفة جديدة خلال أيار/مايو بالمقارنة مع فقد 20.537 مليون وظيفة في نيسان/أبريل ،مع ارتفاع معدل البطالة إلى مستوي قياسي عند 19.4% من مستوي 14.7% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 1.0% من ارتفاع بنسبة 4.7% الشهر السابق.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 1.16 طن متري ، فى أول انخفاض خلال السبعة أيام الأخيرة ،لينزل الإجمالي إلى 1,132.21 طن متري ،متخليا عن إجمالي 1,133.37 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.