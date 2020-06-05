«شروق»: تنوع الخيارات السياحية محرك توجهات السفر

أكد مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي، لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أن الخيارات السياحية المتنوعة التي تقدمها الدول للمسافرين هي العامل المحرك والرئيسي الذي يتحكم بتحديد السياح والمسافرين لوجهاتهم السياحية، جاء ذلك خلال مشاركة السركال في الحدث الافتراضي لمعرض سوق السفر العربي.

وأشار السركال إلى أن الشارقة تمتاز بمقومات سياحية فريدة جعلت منها واحدة من أبرز الوجهات الجاذبة للسياح حول العالم؛ لما توفره من خيارات متنوعة بيئية وتراثية ثقافية، وذلك من خلال الوجهات السياحية المتكاملة، ومنشآت الضيافة الفاخرة التي طورتها (شروق)، لتقديم خدمات تلبي احتياجات السياح من جميع الدول وبأفضل المعايير العالمية، موضحاً أن هذا التوجه يعكس غنى الإمارة بالفرص الاستثمارية الواعدة، ليس في القطاع السياحي فحسب، بل في قطاعات أخرى مجدية وعالية النمو، مثل الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والتصنيع، بفضل اعتمادها على سياسة التنويع الاقتصادي، وبناء شراكات استراتيجية مع العديد من المستثمرين حول العالم.

وانطلاقاً من سعيها لتعزيز الخيارات أمام المستثمرين، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتنمية جميع القطاعات بشكل متوازن، أكد السركال إدراك إمارة الشارقة لأهمية دور التشريعات، ومرونتها في تحقيق هذه التوجهات، وبناء علاقة تشاركية مع المستثمرين؛ لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، فضلاً عن دورها في حماية وضمان حقوق المستثمرين والمستهلكين، وخصوصاً في أوقات الأزمات، مشيراً في هذا السياق إلى أن القرارات والتشريعات التي صدرت لمواجهة جائحة «كورونا» أسهمت في المحافظة على جاذبية واستقرار اقتصاد الإمارة، عبر توفير التسهيلات والضمانات للقطاعات الاقتصادية ومجتمع الأعمال، وتحديداً للقطاعات الأكثر تضرراً من الأزمة الصحية.

وشدد السركال على أن السياحة المستدامة هي واحدة من أهم الركائز التي تعتمدها الإمارة لتحقيق التنمية المجتمعية، ولتلبية متطلبات الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، لافتاً إلى أن (شروق) ستمضي قدماً في تعزيز مساعيها لتطوير عدد من المشاريع السياحية البيئية التي ستشكل مستقبل الاستثمار السياحي، بعد الانتهاء من أزمة «كورونا»، لتضاف إلى محفظتها الغنية بمثل هذه المشاريع على امتداد مساحة الإمارة؛ وذلك لتلبية احتياجات الزوار والسياح حول العالم، والذين باتوا أكثر وعياً باختيار وجهاتهم السياحية، وخوض تجربة سياحية تعتمد على استكشاف الطبيعة والتراث والمساحات الخضراء الخالية من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وهو ما يصب أيضاً في دعم اقتصاد الإمارة.