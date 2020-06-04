شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع وتستعيد التداول أعلى 18 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات الخميس وسط انخفاض الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية ومع انتظار صدور بيانات الوظائف الهامة غدا في الولايات المتحدة.



وكانت بيانات قد كشفت اليوم عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا اخفضت إلى 1.87 مليون طلب بينما توقع محللون القراءة 1.82 مليون طلب في الأسبوع الماضي.

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ومن المنتظر غدا صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة غدا مع توقعات بارتفاع قوي في معدل البطالة فضلا عن فقدان ما يصل إلى ثمانية ملايين وظيفة في مايو/أيار.



وعلى صعيد آخر، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 96.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.6% أو ما يعادل عشرة سنتات وأغلقت عند 18.061 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 18.13 دولار وأقل سعر عند 17.785 دولار.