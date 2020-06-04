شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يستقر إيجابياً مع توقعات بقرب انعقاد اجتماع "أوبك" مع المنتجين المستقلين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء النفط خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والتكهنات حول موعد انعقاد اجتماع "أوبك" القادم مع المنتجين المستقلين.



وذكرت مصادر لوكالة "رويترز" بأن هناك اتصالات بين أعضاء "أوبك" وغيرهم من المستقلين لعقد اجتماع قبل موعده المخطط سابقا.



وربما يتم عقد الاجتماع هذا الأسبوع بين "أوبك" وحلفائها لكن شريطة امتثال غير المتلزمين بشروط اتفاق خفض الإنتاج.



وكانت "أوبك+" قد اتفقت على خفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا بداية من الأول من مايو/أيار وحتى الثلاثين من يونيو/حزيران.

Advertisements



وتشير التوقعات - بناء على المصادر - إلى أن المنظمة وغيرها من المنتجين المستقلين يتجهون نحو تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج ربما لنهاية العام الجاري.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 96.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 37.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 37.4 نقطة وأقل مستوى عند 36.3 نقطة.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 0.1% إلى 39.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 40 دولارا وأقل سعر عند 39.04 دولار.