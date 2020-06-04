شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية رأس الخيمة للأسمنت تبحث توزيعات الأرباح في 21 يونيو الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك يوم الأحد الموافق 21 يونيو الجاري، لبحث مُقترح توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، بقيمة 25.007 مليون دينار كويتي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "الكويت" المالي، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 5 فلس لكل سهم.

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وستصوت الجمعية على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

هذا وستصدق الجمعية على البيانات المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

يُذكر أن الشركة حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 49% خلال عام 2019، إلى 19.4 مليون درهم، مدعومة بزيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 4%.