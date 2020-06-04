شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية ستؤجل الإعلان عن أسعار البيع الرسمية للخام الخاصة بشهر يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نقلت وكالة رويترز عن مصادر لها أن أرامكو السعودية سوف تؤجل الإعلان عن أسعار البيع الرسمية للخام والخاص بشهر يوليو حتى يوم الأحد المقبل على أقل تقدير، وذلك انتظارا منها لما سيسفر عنه اجتماع منظمة الدولة المصدرة للنفط "أوبط" وحلفاؤها أو ما يسمى "أوبك+".

وقالت مصادر بأوبك+ للوكالة اليوم الخميس إنه ما زال من الممكن عقد اجتماع هذا الأسبوع فقط إذا تعهدت الدول غير الملتزمة بالتخفيضات بتحسين امتثالها للتخفيضات القائمة.

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وعادة ما تنشر أرامكو السعودية أسعار البيع الرسمية بحلول الخامس من كل شهر، مما يحدد اتجاه الأسعار الإيرانية والكويتية والعراقية ويؤثر على أكثر من 12 مليون برميل يوميا من النفط متجهة إلى آسيا.

وكانت الوكالة قد نقلت عن مصدر لها في أوبك أن السعودية اقترحت تأجيل الاجتماع القادم لمجموعة أوبك+ إلى منتصف يونيو.

وقال المصدر إن عقد اجتماع أوبك+ منتصف يونيو يسمح بمراجعة التزام الدول بالتخفيضات.