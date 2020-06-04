شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الأوروبي يوسع برنامج التحفيز النقدي إلى 1.350 تريليون يورو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش قرار برنامج شراء السندات الخاص بالبنك المركزي الأوروبي فى ختام اجتماع 4 حزيران/يونيو ، حيث زاد البنك البرنامج بمقدار 600 مليار يورو من مشتريات السندات ،لترتفع إجمالي قيمة البرنامج إلى 1.350 تريليون يورو شهريا حتى نهاية عام 2022 ، فى حين أشارت توقعات السوق إلى زيادة البرنامج بنحو 500 مليار يورو فقط ، بهدف مواجهة أسوأ ركود اقتصادي محتمل فى منطقة اليورو منذ الحرب العالمية الثانية.

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