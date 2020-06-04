شكرا لقرائتكم خبر عن نايك يستعد بمهاجمة مقاومة محورية – تحليل – 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم نايك (NKE) في آخر جلساته، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 105.57، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.35% بما يعادل 3.37 نقطة ليستقر على مستوى 104.11، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 105.57، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 117.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد