شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن الكشف البترولي الجديد بالصحراء الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم عن النجاح فى تحقيق كشف بترولى جديد وكانت أهم المعلومات الخاصة به كالتالي .. - يقع بمنقطة أبوسنان بالصحراء الغربية. Advertisements - حيث تحقق الكشف بعد حفر البئر السالمية - 5 . - معدل انتاج 4100 برميل زيت خام يوميا . - 18 مليون قدم مكعب غاز يومياً . - يقع فى طبقة الخريطة الجيولوجية على عمق 14400 قدم .

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