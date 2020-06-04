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شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز يعزز مكاسبه إلى أكثر من 500 نقطة ويغلق أعلى مستوى 26 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الأربعاء مع تركيز المستثمرين على إجراءات إعادة فتح الاقتصاد وتجاهل أحداث العنف الضارية في عدد من المدن والولايات.
وكشفت بيانات حكومية عن أن القطاع الخاص الأمريكي خسر 2.76 مليون وظيفة خلال مايو/أيار الماضي، وهو ما يقل كثيرا عن التوقعات بفقدان تسعة ملايين وظيفة، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي إلى 45.4 نقطة في مايو/أيار من 41.8 نقطة في أبريل/نيسان.
وتترقب الأسواق عن كثب صدور تقرير الوظائف الشهري في أمريكا يوم الجمعة الماضي مع توقعات بمزيد من الخسائرر في سوق العمل الأكبر في العالم.
وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 1.3% وأغلق عند 37.29 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 38.1 دولار وأقل سعر عند 35.8 دولار.
وصعد سعر "برنت" بنسبة 0.6% مغلقا عند 39.76 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 40.5 دولار وأقل سعر عند 38.7 دولار.
وفي ختام التعاملات، قفز "داو جونز" بنسبة 2% (ما يعادل 527 نقطة) إلى 26270 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26337 نقطة وأقل مستوى عند 25906 نقاط.
وصعد "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 74 نقطة) إلى 9683 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9707 نقطة واقل مستوى عند 9623 نقطة.
وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.3% (ما يعادل 42 نقطة) إلى 3123 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3130 نقطة وأقل مستوى عند 3098 نقطة.
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