الاتحاد الأوروبي ولندن.. والسعي للخروج من المأزق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حثّ بنك إنجلترا المصارف البريطانية على الاستعداد لفشل محتمل للمفاوضات بين الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد «بريكست».وقال بنك إنجلترا في بيان الأربعاء: إن «احتمال انتهاء المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن علاقة تجارية مستقبلية بعدم اتفاق، هو إحدى النتائج التي تحتاج المصارف البريطانية إلى الاستعداد لها خلال الأشهر المقبلة».وكانت محطة «سكاي نيوز» ذكرت أن حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي اتصل بمديرين تنفيذيين في مصارف عدة، ليطلب منهم تسريع استعداداتهم لسيناريو عدم التوصل لاتفاق.وذكر بنك إنجلترا: «إنه أمر أساسي من اختصاص بنك إنجلترا أن يعد النظام المالي البريطاني لجميع المخاطر التي قد يواجهها».وتابع: «عبر أداء هذا الدور، يلتقي الحاكم رؤساء المصارف البريطانية في شكل منتظم للغاية».

لا تمديد

وخرجت بريطانيا من التكتل رسمياً في 31 يناير / كانون الثاني الفائت، لكنها لا تزال خاضعة لقواعد الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، فيما يحاول الجانبان راهناً صوغ شروط علاقة تجارية جديدة.

ولا يتوقع أن يطلب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أي تمديد للفترة الانتقالية، وهو ما يضع بريطانيا على مسار مغادرة السوق المشتركة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر / كانون الأول المقبل.

وفي حال عدم التوصل لاتفاق تجاري بحلول ذلك الموعد، يتوقع الخبراء حدوث اضطراب شديد في الشركات التي تعاني وباء كوفيد - 19 الذي لم يكن أحد يتوقع حدوثه حين صوّت البريطانيون لمصلحة مغادرة الاتحاد الأوروبي في يونيو / حزيران 2016.

الوضع خطير

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واستؤنفت المفاوضات بين البريطانيين والأوروبيين يوم الثلاثاء عبر الفيديو حول العلاقة في مرحلة ما بعد بريكست، لكن بدون أمل كبير في التوصل إلى نتيجة على الرغم من الضغوط مع اقتراب انتهاء المهلة ومخاطر «عدم التوصل إلى اتفاق»، بعد أن تباطأت بسبب الوباء الذي استهلك جميع الطاقات.

ودعا كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكست ميشال بارنييه، في صحيفة لوموند البريطانيين إلى اعتماد «مزيد من الواقعية»، واصفاً الوضع بأنه «خطير». واتهمهم بالسعي للحصول على «أفضل ما في الاتفاقيات التجارية» التي أبرموها مع الاتحاد الأوروبي في الماضي دون تقديم تنازل.

وجددت رئاسة الحكومة البريطانية تأكيدها أنه «ما لا يمكننا قبوله هو طلبات الاتحاد الأوروبي التي نتخلى بموجبها عن حقوقنا كدولة مستقلة. نحن نريد اتفاقية مبنية (...) على ما منحه الاتحاد الأوروبي لبلدان أخرى».

وبعد ثلاث جلسات من المناقشات منذ أوائل مارس / آذار، بمعدل جلسة واحدة في الشهر، لا تزال الهوة واسعة بين مواقف الطرفين. والوضع معقد نظراً لانتشار فيروس كورونا المستجد الذي يجبر مئات المفاوضين من كلا الجانبين على المشاركة عبر الفيديو.

ويرى بارنييه أن هذه الجولة الجديدة من المحادثات التي بدأت بعد الظهر، وستستمر حتى الجمعة يجب أن تؤدي إلى «معرفة ما إذا كانت المملكة المتحدة تريد مغادرة السوق الداخلية والاتحاد الجمركي (...) مع أو بدون اتفاق معنا».

وقال مصدر أوروبي: إن هذا الأسبوع من شأنه أن يؤكد أننا في طريق مسدود. إن المواقف ثابتة للغاية، والتحول سيكون مفاجئاً.

ويجب إعداد نتائج المداولات في يونيو / حزيران قبل عقد اجتماع على أعلى مستوى بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأضاف المصدر: «ليس هناك الكثير مما يمكن توقعه باستثناء طريقة جديدة ربما لتسريع المفاوضات».

وجعلت لندن من هذه المرحلة موعداً نهائياً، ملوحة بعدم مواصلة المحادثات ما لم يكن التقدم كافياً. لكن ذلك كان قبل الصدمة التي سببها الوباء، الذي أغرق أوروبا في ركود غير مسبوق وقلب المعادلة.

لا انقطاع

ودخلت العلاقة مع لندن، بالنسبة لبروكسل، بعد الطلاق في 31 يناير / كانون الثاني إثر 47 عاماً من الحياة المشتركة، في منزلة متراجعة بعد بروز مواجهة طارئة لإنعاش الاقتصاد.

واعتبر الخبير أناند مينون من مركز «أبحاث المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة» أن ليس هناك الكثير مما يمكن توقعه من هذه المناقشات الجديدة. لكنني لا أعتقد أن البريطانيين سينفصلون في غياب التقدم. لقد تغير الوضع تماماً مع الفيروس.

وتوقع مصدر دبلوماسي أن المفاوضات السياسية الحقيقية - بخياراتها وتنازلاتها - لن نراها قبل نهاية الصيف. في أغسطس / آب وسبتمبر / أيلول وأكتوبر / تشرين الأول. من أجل التوصل إلى اتفاق في الخريف.

ومع ذلك، يتحتم على لندن أن تقرر قبل نهاية يونيو / حزيران بشأن طلب تأجيل نهاية الفترة الانتقالية لمدة عام أو حتى عامين. وقد استبعدت الحكومة البريطانية مراراً هذا الاحتمال، وإن كان ذلك بطلب من الاتحاد الأوروبي.

ويرغب الجانبان في التوصل إلى توافق، على الرغم من إظهارهما مواقف متباينة إزاء المواضيع الرئيسية للمفاوضات، أي بنية الاتفاق (واحد أو أكثر) وشروط المنافسة العادلة (حول المعايير البيئية والاجتماعية والضريبية) وتسوية الخلافات وحق الصيادين بالوصول إلى المياه البريطانية.

ويحذر بارنييه من أنه «حول شروط المنافسة العادلة، لا تظهر لندن أي تجاوب، ولذا قد تنتهي الأمور بشكل سيئ».

أما في ما يتعلق بهدف التوصل إلى اتفاق حول الصيد قبل الأول من يوليو / تموز، فيبدو أنه تم التخلي عنه على الرغم من كونه أولوية لدى الاتحاد الأوروبي.

وأقر المصدر الدبلوماسي بأن «فرص تحقيقه ضئيلة».

ورأى مراقبون آخرون أن لندن يمكن أن تميل إلى عدم التوصل إلى اتفاق بحيث يمكن أن ينسب أثره المدمر المحتمل إلى العواقب الاقتصادية لصدمة الوباء.