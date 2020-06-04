شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت تغلق على مكاسب كبيرة بدعم من دلائل على تعاف اقتصادي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفزت الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء بدعم من آمال بتعاف اقتصادي بعد تخفيف إجراءات العزل العام المتربطة بفيروس كورونا، وهو ما ساعد المستثمرين على التطلع إلى ما وراء الاضطرابات الاجتماعية في الولايات المتحدة ومخاوف الجائحة.
ودفعت مكاسب لقطاعات البنوك والصناعة والتكنولوجيا المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت لتغلق على صعود حاد. وسجل المؤشران ستاندرد اند بورز500 وناسداك مكاسب قوية لرابع جلسة على التوالي.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 527.24 نقطة، أو 2.05 بالمئة، إلى 26269.89 نقطة بينما قفز المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 42.05 نقطة، أو 1.36 بالمئة، ليغلق عند 3122.87 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، مرتفعا 0.76 بالمئة إلى 9681.11 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر بورصة وول ستريت تغلق على مكاسب كبيرة بدعم من دلائل على تعاف اقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.