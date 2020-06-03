شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.86% بجلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.86% خاسراً 62.82 نقطة ليغلق عند مستوى 7222.41 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.29% رابحاً 95.31 نقطة ليغلق عند مستوى 7473.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 286.8 مليون سهم بقيمة 5.8 مليار ريال.

وتراجع 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 3.98%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.47%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 2.33%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.83%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.60%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.54%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.49%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.26%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.88%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.87%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.73%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.51%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.26%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.19%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.16%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%.

وارتفع 41 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "جاكو" بنسبة 8.44%، ثم سهم "نادك" بنسبة 5.14%، ثم سهم " الوطنية" بنسبة 5.02%، فيما تراجع 148 سهماً على رأسها سهم "الأسماك" بنسبة 4.89%، ثم سهم " كهرباء السعودية" بنسبة 4.34%، ثم سهم "أنابيب" بنسبة 3.77%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 637.2 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات، عن تمديد مذكرة التفاهم مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية للاستحواذ على حصة من الشركة عن طريق زيادة رأس المال الشركة التابعة في مصر لمدة شهرين آخرين، بعد الانتهاء من الصياغات القانونية لاتفاقية البيع والشراء وكذلك اتفاقية المساهمين بنفس الشروط والبنود المتفق عليها بخطاب النوايا، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها جمهورية مصر العربية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وأدى إلى تعطل بعض الإجراءات النظامية.

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وكانت شركة البابطين للطاقة والاتصالات، قد أعلنت عن صرف الأرباح عن فترة الربع الرابع من عام 2019، وذلـك بواقع نصف ريال للسهم الواحد بنسبة 5 % من القيمة الاسمية للسهم.

وحققت شركة البابطين للطاقة والاتصالات، إيرادات بقيمة 1348.6 مليون ريال عام 2019 مقابل 913.2 مليون ريال عام 2018، بنسبة نمو 47%، وبلغ صافى الربح 86 مليون ريال مقابل 69.7 مليون ريال بنسبة نمو 23%.