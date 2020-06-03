78 فيلا عائمة تستقبل السياح نهاية العام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة كليندست، المطور العقاري لمشروع قلب أوروبا «هيرت أوف يوروب»، ضمن «جزر العالم»، والمكون من 7 جزر صناعية يمكن رؤيتها من الفضاء، عن استعدادها للترحيب بالزوار في الفلل العائمة بالتزامن مع عودة حركة السياحة في الربع الأخير من العام الجاري، بالتزامن مع تسليم 78 فيلا من أصل 131 كجزء من المرحلة الأولى في الربع الأخير من عام 2020. بدأت مجموعة «كليندست» في طرح الفلل العائمة التي تعتبر أول أجنحة فندقية تحت الماء في العالم، وتستعد لاستقبال المقيمين في الإمارات والسياح بالتزامن مع عودة السياحة الخارجية، حيث تعد وتعد الفلل العائمة، ابتكاراً خالداً بغرف نوم تحت الماء.

ويعمل أكثر من 1200 عامل بناء وفني ومهندس وخبير بيئي بدوام كامل في بيئة صحية وآمنة؛ لتسليم المشروع في الربع الرابع من العام الجاري، وقد تضاعفت قيمة الفلل العائمة أربع مرات من 5 ملايين درهم إلى 20 مليون درهم في السنوات القليلة الماضية.

وقال جوزيف كليندست، رئيس مجلس إدارة مجموعة «كليندست جروب»: «بإفتتاح هذه الفلل، ستصبح دبي موطناً لميزات خاصة فريدة من نوعها لا تتوفر في أي مكان آخر في العالم.