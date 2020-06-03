شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحقق الأهداف الممتدة – تحليل - 03-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات اليوم بارتفاع قوي لينجح بتحقيق هدفنا الممتد 0.6900، حيث اخترقه ليستقر فوقه الآن، مما يدعم فرص استمرار الاتجاه الصاعد ضمن القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن هدف هذه القناة يمتد ليصل إلى 0.7200.

لذلك، سنكون بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 0.6884 سيدفع السعر لإجراء تصحيح هابط مؤقت قبل استئناف الموجة الصاعدة المقترحة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6870 والمقاومة 0.7020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد