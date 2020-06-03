الدولار الأسترالي يحقق الأهداف الممتدة – تحليل - 03-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات اليوم بارتفاع قوي لينجح بتحقيق هدفنا الممتد 0.6900، حيث اخترقه ليستقر فوقه الآن، مما يدعم فرص استمرار الاتجاه الصاعد ضمن القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن هدف هذه القناة يمتد ليصل إلى 0.7200.
لذلك، سنكون بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 0.6884 سيدفع السعر لإجراء تصحيح هابط مؤقت قبل استئناف الموجة الصاعدة المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6870 والمقاومة 0.7020
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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