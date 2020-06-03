شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يؤكد الاختراق – تحليل - 03-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر النفط اختراق مستوى 36.10، ويندفع ليحقق مزيد من المكاسب، حيث تجاوز حاجز 37.00 دولار ويستقر فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية على المدى اللحظي والقصير، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام تحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 41.04 وتمتد إلى 43.05.

القناة الصاعدة تستمر بتنظيم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي تحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر مستويات 36.10 ثم 35.25 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 36.10 والمقاومة 40.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد