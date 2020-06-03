شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يواصل الانخفاض – تحليل - 03-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي مزيد من الانخفاض ليبدأ محاولات كسر حاجز 1.2500، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً على المدى اللحظي والقصير، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1.3450 وتمتد إلى 1.3362.

مؤشر ستوكاستيك يبدأ بفقدان العزم الإيجابي ليدعم التوقعات بالانخفاض، مع التذكير بأن استمرار السيناريو السلبي يتطلب الثبات دون مستوى 1.3612.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3420 والمقاومة 1.3600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط