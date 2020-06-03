الليرة التركية تصعد أكثر من 1% أمام الدولار الأمريكي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لأوراق نقدية من الليرة التركية قفزت الليرة التركية 1.26 بالمئة أمام الدولار أثناء التعاملات يوم الثلاثاء مواصلة اتجاها للتعافي منذ أن هوت إلى مستوى قياسي منخفض مقابل العملة الأمريكية الشهر الماضي. وسجلت الليرة 6.7155 أمام الدولار بحلول الساعة 1410 بتوقيت جرينتش، ارتفاعا من 6.8045 عند الاغلاق يوم الاثنين. وفي مايو أيار، هوت الليرة إلى 7.2690 مقابل الدولار وهو أضعف مستوى لها على الإطلاق.

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