الاقتصاد

أسهم أمريكا تهبط في ظل احتجاجات وتوتر مع الصين

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بورصة نيويورك في مانهاتن يوم 26 أبريل 2020

فتحت الأسهم الأمريكية منخفضة يوم الاثنين بعد أداء قوي الشهر الماضي، إذ صار المستثمرون حذرين في ظل احتجاجات في شتى أنحاء البلاد ضد العنصرية واندلاع توتر بين واشنطن وبكين.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 40.12 نقطة، بما يعادل 0.16 بالمئة، إلى 25342.99 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 11.46 نقطة، أو 0.38 بالمئة، إلى 3032.85 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 18.45 نقطة، أو 0.19 بالمئة، إلى 9471 نقطة عند الفتح.

 

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