شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بنحو 3% رغم تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على الرغم من تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المستثمرين أقبلوا بدلا من ذلك على الأسهم.



يأتي ذلك في ظل استمرار الأحداث وأعمال العنف والشغب في عشرات المدن والولايات الأمريكية عقب مقتل مواطن من أصول إفريقية على يد شرطي مما أثار احتجاجات عنصرية عارمة.

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ويهدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بنشر قوات من الجيش لإعادة الانضباط للشارع بعد فشل حكام الولايات في إعادة الاستقرار.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 3% أو ما يعادل 57 سنتا وأغلقت جلسة الثلاثاء عند 18.26 دولار للأوقية بعد انخفاض بنسبة 1.8% في جلسة الإثنين، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 18.90 دولار وأقل سعر عند 18.115 دولار.