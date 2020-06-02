شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يرتفع مع صرفية الإصابات بفيروس "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل تعافي البلاد من أزمة فيروس "كورونا" التي تعصف باقتصادات عالمية.



وأعلنت الحكومة النيوزلندية بأن البلاد لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا لليوم العاشر على التوالي كما أن جميع المصابين سابقا بالفيروس تعافوا تماما وغادروا المستشفياتت.



وأظهرت بيانات حكومية انخفاض مؤشر تصاريح البناء بنسبة 6.5% خلال الشهر الماضي، بينما تراجع مؤشر حركة التجارة النيوزلندية مع العالم بنسبة 0.7% على عكس توقعات بارتفاع نسبته 1.5%.

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من ناحية أخرى، تكافح الولايات المتحدة من تداعيات فيروس كورونا على اقتصادها ومجتمعها، وفي نفس الوقت، تعاني من أعمال عنف واسعة النطاق في عدد من المدن والولايات.



يأتي ذلك عقب مقتل أحد المواطنين الأمريكيين من أصول إفريقية على يد شرطي في حادث اعتبرته الأوساط الأمريكية عنصرياً.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 0.635، وسجل أعلى سعر عند 0.6367 وأقل سعر عند 0.623.