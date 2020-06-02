شكرا لقرائتكم خبر عن المالية الكويتية تمنح المؤسسات المالية مهلة لإرسال البيانات الضريبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سمحت وزارة المالية الكويتية للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، بتأجيل إرسال البيانات الضريبية لعام 2019 حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

ومنحت الوزارة الشركات المدرجة هذه المهلة بسبب الظروف الحالية، التي تمر بها البلاد، والإجراءات المتخذة من قبل السلطات الحكومية، لمجابهة تداعيات فيروس كورونا، بحسب صحيفة الجريدة.

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وحددت نحو 67 دولة حول العالم، والتي يتم ارسال المعلومات المالية المتعلقة بمواطنيها إليها.

وتتضمن معلومات الحسابات المالية المطلوبة من المؤسسات المالية المحلية تطبيق معيار الإبلاغ المشترك لأغراض تحسين الامتثال الضريبي الدولي (CRS)، وتفهم أساليب تطبيقه، حتى تتمكن تلك المؤسسات من تنفيذه والالتزام به وتفادي أية مخالفات ممكن أن توقف أعمالها.

ويستهدف انضمام دولة الكويت للاتفاقيات الدولية كمعيار (CRS) لمكافحة التهرب الضريبي حول العالم، تحسين الالتزام الضريبي الدولي، والشفافية في المعلومات، وخلق مناخ اقتصادي متكافئ مع الدول المشاركة في الاتفاقية.