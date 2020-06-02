شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النحاس إلى أعلى مستوى في 3 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسجلت خلال التعاملات الآسيوية أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر مدعومة بالطلب القوي من الصين التي تعد أكبر مستهلك للمعدن الصناعي على مستوى العالم.



مع ذلك، يخشى محللون من تضرر الطلب العالمي على المعادن الصناعية جراء التوترات بين الولايات المتحدة والصين.



من ناحية أخرى، تتواصل أعمال العنف والاحتجاجات في الشارع الأمريكي بعد مقتل مواطن من ذوي الأصل الإفريقي على يد شرطي في حادث وصف بالعنصري.

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وكان النحاس قد ارتفع بنسبة 0.7% إلى 44560 يوان (حوالي 6260.8 دولار) للطن بعد تسجيل مستوى 44800 يوان خلال التعاملات الآسيوية، وهو الأعلى منذ السادس من مارس/آذار.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 2.48 دولار للرطل، وسجل أعلى مستوى عند 2.49 دولار وأقل سعر عند 2.45 دولار.