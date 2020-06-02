شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يتراجع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم جونسون آند جونسون (JNJ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب سجل في نهايتها خسائر بنسبة بلغت -1.05% بما يعادل -1.56 نقطة ليستقر على سعر 147.19 دولار، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 144.92، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 154.13.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون آند جونسون يتراجع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 02-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.