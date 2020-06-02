شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يتراجع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم جونسون آند جونسون (JNJ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب سجل في نهايتها خسائر بنسبة بلغت -1.05% بما يعادل -1.56 نقطة ليستقر على سعر 147.19 دولار، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 144.92، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 154.13.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه