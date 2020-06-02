شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب قرب أعلى مستوى فى أسبوعين بفضل هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى ِأسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بفضل هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,743.34$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,736.45$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,734.56$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بفعل هبوط الدولار الأمريكي ،بالإضافة إلى عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.4% ، ليواصل خسائره لليوم السادس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 97.43 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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وكما نعلم أن هبوط العملة الأمريكية يدعم ارتفاع أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار الأمريكي ، وتنخفض تكلفتها بالنسبة لحائزي العملات الاخري.

يأتي هذا الهبوط فى ظل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل توالي عمليات تشغيل أنشطة الاقتصاد العالمي ، بالإضافة إلى تصاعد الاحتجاجات وأعمال العنف فى الولايات المتحدة ردا على مقتل جورج فلويد.

وجورج فلوريد مواطن أمريكي من أصول أفريقية لقي حتفه فى حجز شرطة مينابوليس بعد توقيفه تحت ركبة ضابط أبيض لمدة تسع دقائق تقريبا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 5.26 طن متري، فى رابع زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,129.40 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.