الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للفضة 02-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب في مسار جانبي حول 18.20، يرافقه تحرّك مؤشر ستوكاستيك نحو مناطق التشبع في البيع، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 18.93، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 17.77 كشرط أولي لاستمرار الارتفاع المقترح.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.00 والمقاومة 18.60

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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