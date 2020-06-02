شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الصيادلة: الدولة نجحت فى توفير الكحول بأسعار بين 10-15جنيها بالصيداليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد إدريس المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة للصيادلة باتحاد الغرف التجارية، أن جهود الدولة الأخيرة ساهمت في توفير كميات كبيرة من الكحول ساعدت على استقرار أسعاره داخل جميع الصيدليات، موضخا أن أسعار الزجاجة 100م تتراوح بين 10 - 15 جنيها وهو سعر مناسب جدا بالمقارنة بالفترة بداية انتشار فيروس كورونا، والتي شهدت انخفاض في العرض وارتفاع سعر الزجاجات.

وشدد إدريس في تصريح لليوم السابع على ضرورة ان يعمل المواطن على تحصين نفسه وتوفير سبل الوقاية من هذا الوباء، موضحا ان الوقاية تبدأ من زيادة كفاءة الجهاز المناعي من المنزل ومتمثلة في التغذية السليمة والنظافة الشخصية للفرد وأسرته والنظافة الداخلية للمنازل من خلال وسائل التعقيم المناسبة وجميعها متوفرة لدي الجميع هذا بالإضافة الفيتامينات المساعدة ان وجدت.

وأشار المتحدث الرسمي لشعبة الصيادلة إلي أن الشق الثاني خاص بالمواطنين الذين سيخرجون خارج المنزل وعليهم أن يقوموا بالإجراءات الوقائية، موضحا أن الكمامة ليس الهدف منها عدم دفع الغرامات ولكن الغرض منها حماية المواطن ولذلك حرص الفرد على صحته وعلى صحة أسرته هذا أهم، ولذلك عليه أن يتبع الإرشادات الخاصة بالتباعد الاجتماعي وحرص على استخدام المطهرات وغيرها.

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وأوضح إدريس أن الكمامات متوفرة في الصيدليات واسعارها تتراوح بين 2-5 جنيهات في أي صيدلية وهذا فيما يخص الكمامات الجراحية، مشيرا إلي أن هذا الكمامات لا تستخدم إلا مرة واحدة فقط وأنه لا يمكن استخدامها أكثر من مرة، إضافة إلى أن مدة استهلاكها لا تزيد عن 6 ساعات، مطالبا المواطن بضرورة قطعها قبل القائها في القمامة.

وشدد إدريس على أن الكمامات القطنية لا تستخدم الا للوقاية من الغبار وليس للوقاية من الفيروسات ولذلك يجب على من يستخدمها ان يعلم تلك المعلومة، حتى يعلم أنه يحتاج إلى تأمين اكثر.

واثني إدريس على الجهود التي بذاتها الحكومة بالتعاون مع المصانع الخاصة لتوفير الكمامات والكحوليات وذلك استعدادا إذا تم تخفيض الإجراءات الاحترازية.