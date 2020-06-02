شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع، الشهر، الربع الفصلي والنصف الثاني من عام 2020 على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالي والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية استقرار سلبي وسط تسعير المستثمرين لإعادة فتح الاقتصاديات العالمية مقابل التوترات بين واشنطون وبكين والاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى 8.4 مليار دولار استرالي مقابل 1.7 مليار دولار استرالي في الربع الرابع الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 6.3 مليار دولار استرالي، وجاء ذلك وسط التطلع إلى فعليات اجتماع بنك استراليا الاحتياطي وكشف المركزي الاسترالي عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيتها عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا التقرير التي تطرقت لكون الصين طلبت من الشركات الزراعية المملوكة للدولة التوقف عن شراء فول الصويا ولحم الخنزير من الولايات المتحدة، وذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الماضية أنه سيبدأ في اتخاذ إجراءات للقضاء على المعاملة الخاصة لمدينة هونج كونج في أعقاب موافقة الصين الخميس الماضي على مشروع قانون جديد للأمن القومي مثير لجدل للمدينة.

وفي سياق أخر، لا تزال الأسواق تقييم احتمالات نشر الجيش الأمريكي في الولايات المتحدة لقمع الاضرابات الاجتماعية والمظاهرات العنيفة في العديد من المدن هناك حيال مقتل جورج فلويد على أيدي الشرطة، وذلك عقب فشل حظر التجول في احتواء الاحتجاجات الحاشدة التي تضمنت عنف ونهب وذلك مع نزول المتظاهرين للشوارع بعد أسابيع من عمليات الإغلاق خلال جائحة فيروس كورونا والذي تسبب في فقد الملايين لوظائفهم.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.95% ليربح 14.86 نقطة ويصل إلى المستوى 1,583.61، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.84% ليربح هو الأخر 185.66 نقطة ويصل إلى المستوى 22,248.05.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.04% ليخسر 1.73 نقطة ويصل إلى المستوى 3,969.61، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.07% ليخسر هو الأخر 2.02 نقطة ويصل إلى المستوى 2,913.41.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاُ بنسبة 0.23% ليربح 55.49 نقطة ويصل إلى المستوى 23,788.01، وارتفاع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.82% ليربح هو الأخر 16.86 نقطة ويصل إلى المستوى 2,081.94.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 0.89% ليربح 97.27 نقطة ويصل إلى المستوى 10,979.68، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.02% ليربح هو الأخر 1.05 نقطة ويصل إلى المستوى 5,820.20.