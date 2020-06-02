«إس آند بي»: ربط عملات الخليج باقٍ رغم هبوط النفط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت ستاندرد اند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية؛ (إس آند بي): إن دول مجلس التعاون الخليجي ال6 ستبقي على ربط عملاتها على الرغم من انخفاض أسعار النفط.

وقالت: إن الكويت والإمارات والسعودية تملك احتياطات قوية؛ لاجتياز الصدمات، بينما تحتفظ البحرين وسلطنة عُمان بمستويات أقل من الأصول الخارجية السائلة. وأضافت الوكالة: «نعتقد أنه في حال تعرض عملتي الدولتين صاحبتي التصنف الأضعف لضغوط كبيرة، فإن الدول الأخرى ستقدم دعماً مالياً؛ لمنع امتداد العدوى لأسواقها المالية».

وقالت: إن سعر الصرف الحر قد يمتص صدمات اقتصادات مفتوحة أصغر؛ من خلال مساعدة الصادرات والطلب والإنتاج المحليين، إلا أن مزايا ذلك في كثير من الحالات بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي محدودة؛ نظراً لأن قاعدة صادرات غير النفط والغاز صغيرة.

وأضافت: «مع ذلك، نشير إلى أن خفض قيمة العملة، سيرفع قيمة الإيرادات المرتبطة بالنفط والغاز بالعملة المحلية. وسيحسن ذلك الموازين المالية للحكومات ما استطاعت احتواء إنفاقها، وهو أمر قد لا يكون سهلاً في ظل الأبعاد التضخمية لمثل هذا الخفض». (رويترز)