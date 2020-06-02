شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى للدراسات الاقتصادية يناقش "مستقبل بريتون وودز بعد كورونا" الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية برئاسة عمر مهنا، الأحد المقبل حلقة نقاشية عبر الإنترنت تحت عنوان "مستقبل مؤسسات بريتون وودز في عصر ما بعد "كوفيد-19"، وهو نظام إدارة نقدي أسس قواعد للعلاقات التجارية والمالية بين الدول الصناعية الكبرى في العالم في منتصف القرن العشرين، حيث كان نظام بريتون وودز أول نموذج لنظام نقدي قابل بالكامل للتفاوض يهدف إلى تنظيم العلاقات بين الدول المستقلة.

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ومن المقرر أن يشارك في الندوة، راجى الاتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولي، والدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي لمر بصندوق النقد الدولي، رئيس وزراء مصر الأسبق، وعبد الحميد ممدوح المدير السابق لقطاع التجارة في الخدمات والاستثمار بمنظمة التجارة العالمية، ويدير الندوة الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية.

ويعطى نظام بريتون وودز، إمكانية الاتفاق على تغييرات أسعار المصرف بين الدول بالتفاهم والتعاون، فنظام بريتون وودز هو نظام ثابت إلا أنه مرن وقابل للتعديل، ووفقاً لهذا النظام فقد أصبحت أسعار الصرف ثابتة وقابلة للتعديل في الوقت نفسه، فحين تجد الدولة المعنية أن قيمة عملتها قد ابتعدت كثيراً عن مستوى الأسعار السوية أو الصحيحة فإن لها الحق أن تتفق مع صندوق النقد الدولي الذي أُحدث في بريتون وودز لتعديل قيمة عملتها.