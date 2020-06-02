شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق الجلسة على استقرار سلبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين على نحو سلبي على الرغم من تراجع الدولار بشكل ملحوظ أمام أغلب العملات الرئيسية.



ووصف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بعض حكام الولايات في مؤتمر عبر الفيديو بأنهم ضعفاء ويجب عليهم اتخاذ إجراءات أكثر شدة في التعامل مع الاحتجاجات وأعمال العنف والنهب للمتاجر.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 97.8 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.



جاء ذلك في أعقاب مقتل أحد المواطنين من أصول إفريقية على يد شرطي أمريكي مما أثار أعمال عنف من جانب مواطنين في عشرات المدن معتبرين الحادث عنصرياً.



وفي نهاية التداولات، انخفضت أسعار الذهب بأقل من 0.1% وأغلقت عند 1750.3 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر 1751 دولارا وأقل سعر عند 1741.8 دولار.