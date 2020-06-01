شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية مشاريع الكويت تبحث توزيعات الأرباح في 17 يونيو الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو الجاري، لبحث مُقترح توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 10 فلوس لكل سهم.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 10 أيام عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، على أن يتم البدء في توزيع الأرباح بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.

Advertisements

وستصوت الجمعية على صرف مبلغ 220 ألف دينار كويتي، وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

يُذكر أن الشركة حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 6% خلال عام 2019، إلى 30.01 مليون دينار، مقابل 28.27 مليون دينار في العام السابق له، فيما أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية للمساهمين.

وأرجعت الشركة الارتفاع بالأرباح السنوية إلى الزيادة في إيرادات وأرباح شركات المجموعة العاملة في قطاعات الصناعة، والعقار، والتعليم.