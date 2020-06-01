شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع بدعم من توقعات التحفيز الصيني لمواجهة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل التوقعات بضخ الحكومة الصينية لتحفيزات مالية ونقدية جديدة لدعم اقتصادها.



يأتي ذلك على الرغم من التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن قانون الأمن القومي الذي أعلنته بكين حول هونج كونج بالإضافة إلى اتهامات واشنطن للصين بالتسبب في انتشار فيروس "كورونا" عالمياً.

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وتوقع بنك "أوف أميريكا" ارتفاع أسعار النحاس بنحو 5.4% إلى 5621 دولارا للطن عام 2020 وارتفاعه إلى 6250 دوللارا في العام المقبل.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.1 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 2.42 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2.46 دولار بينما سجل أقل سعر عند 2.42 دولار للرطل.