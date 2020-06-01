شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر: انكماش أنشطة المصانع بتركيا مجددا فى مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح اليوم الاثنين أن أنشطة الصناعات التحويلية في تركيا انكمشت في مايو بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد مع تسجيل انكماش في الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة مجددا وخفض الشركات للوظائف والمشتريات.

لكن وتيرة الانكماش في أنشطة المصانع تباطأت بالمقارنة مع أبريل. وتراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة بصورة حادة مجددا مع عرقلة الجائحة للأعمال وإضعافها للطلب على الرغم من قول بعض الشركات إنها استأنفت عملياتها. Advertisements وسجلت تكلفة مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات تضخما متسارعا في ذات الفترة بسبب تراجع قيمة الليرة التي سجلت أدنى مستوى لها مقابل الدولار في مايو أيار.

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