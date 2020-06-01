شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاحية خضراء للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسات شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر يونيو، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، إذ ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 10230 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 1519 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 11792 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 3923 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 1171 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 1886 نقطة.
وفي سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 3 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المنصورة للدواجن.
كما قررت إدارة البورصة، تعليق العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على سهم شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.
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