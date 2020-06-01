شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الضغط على الحاجز– تحليل -1-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استجمع سعر النحاس مؤخرا عزمه الإيجابي محاولا تجديد فرص الاندفاع التصحيحي الصاعد لنلاحظ تقديمه حاليا لضغط واضح على الحاجز المستقر عند 2.4530, نؤكد على أهمية ثبات السعر فوق هذا الحاجز ليؤكد لنا بذلك استعداده لتسجيل أهداف إيجابية جديدة قد تمتد نحو 2.5200 و 2.6200 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.3500 و 2.5200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد