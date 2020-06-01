هيئة الطيران المدني تصدر تقرير التحقيق في حادث «الدياموند DA62»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إصدار التقرير النهائي للتحقيق في حادث طائرة «الدياموند DA62» التابعة لشركةFlight Calibration Services Limited (FCSL) الذي وقع بتاريخ 16 مايو 2019 بالقرب من مطار دبي الدولي.
تم إجراء التحقيق بقيادة قطاع تحقيقات الحوادث الجوية لدى الهيئة حسب البروتوكول الدولي الوارد في الملحق الثالث عشر لاتفاقية الطيران المدني الدولي، بمشاركة ممثل معتمد من فرع تحقيقات حوادث الطيران في المملكة المتحدة، كونها الدولة المسجلة فيها الطائرة والدولة المسجلة فيها شركة الطيران المعنية، مع مستشار فني من الشركة.
وقد قدم كل من فرع تحقيقات حوادث الطيران في المملكة المتحدة وهيئة الطيران المدني في بريطانيا، بالإضافة إلى شركة الطيران، كافة التسهيلات والأدلة والمعلومات للمحققين لضمان تحقيق فعال، وهذا ما عكس مدى تعاون كافة الجهات المعنية وحرصها على تحديد أسباب الحادث والخروج بتوصيات فعالة.
ومن الجدير بالذكر أن شركة الطيران المعنية اتخذت إجراءات وتدابير استباقية لتطبيق التوصيات والدروس المستفادة المنبثقة عن التحقيق، بهدف ضمان التشغيل الأمن ومنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.
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