شكرا لقرائتكم خبر عن تقليص المصاريف الإدارية تهبط بخسائر "الشرقية للتنمية" 30% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة الشرقية للتنمية، المُعلنة اليوم الأحد، تراجعاً بالخسائر بنسبة 30% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 510.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 729.3 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.
وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 495.8 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 709.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.
وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى تخفيض المصاريف الإدارية والذي يتمثل في تقليص عدد موظفي الشركة.
وتظهر بيانات الشركة عدم تحقيقه مبيعات تشغيلية بهذه الفترة وذلك لعدم وجود أية إيرادات تشغيلية خلال الربع الأول وذلك نتيجة استمرار توقف أنشطة الشركة الرئيسية التي تمت خلال العام 2018.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 67.5 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 6.7 مليون ريال في 2018، بنسبة زيادة في الخسائر بلغت 905%.
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