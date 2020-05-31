شكرا لقرائتكم خبر عن مساهمو الخضري يطالبون بعزل ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن تلقيها خطاباً من بعض مساهميها، الذين يملكون أسهماً تمثل نسبة 5.007% تقريباً من رأس مال الشركة، بطلب اتخاذ الإجراءات النظامية حيال عزل ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الأحد، بأن الأعضاء المشمولين في طلب العزل هم: علي عبدالله عبدالمحسن الخضري، جميل عبدالله عبدالمحسن الخضري، فواز عبدالله عبدالمحسن الخضري.

كذلك طالب المساهمون برفع دعوى المسؤولية ضد أعضاء المجلس السابق نظير إساءتهم تدبير شؤون الشركة.

وطالب المساهمون أيضاً بتفويض المجلس الحالي للقيام بالإجراءات النظامية لرفع الدعوى وتوكيل من يراه المجلس لتمثيل الشركة امام المحكم المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام أصدرت قرارها المتضمن اعتماد قائمة مطالبات الدائنين للشركة.

Advertisements

وأشارت الشركة إلى أنه حتى الآن يتعذر تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على السير في إجراء إعادة التنظيم المالي وتطورات ذلك.

وكانت الشركة قد أعلنت، في يوليو الماضي، عن صدور حُكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وتعيين صالح بن عبدالله النعيم أميناً لإعادة التنظيم المالي.

ويأتي إجراء إعادة التنظيم المالي – كأحد الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس- بهدف تيسير توصل المدين إلى إتفاق مع دائنيه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.

وكانت الخضري قد أعلنت، في مايو 2019، عن تلقيها إبلاغاً رسمياً من المحكمة التجارية بالدمام بقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس، وذلك بناء على الطلب المقدم من أحد دائني الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لنظام الإفلاس، فإن قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي – على نحو ما تقدم - يعفي الشركة من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، وذلك حيث تم قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة قبل إنتهاء المدة المحددة بالمادة 150 من نظام الشركات.