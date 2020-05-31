شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تصعد بأرباح اكسترا 2.5% خلال الربع الأول 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا"، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 2.5% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 34.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 33.8 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 50.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 47.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى زيادة مبيعات كافة الأقسام في المعارض ومبيعات التجارة الإلكترونية للشركة بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات خدمات اكسترا وخدمات التمويل الإستهلاكي مما كان له الأثر على ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 17.4% عن الربع المماثل من العام السابق.

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وارتفعت الإيرادات إلى 1.23 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 1.06 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 72.3 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 63.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة: إن ارتفاع أرباحها بالربع الرابع يعود إلى زيادة مبيعات جميع الأقسام خلال الربع الرابع بشكل عام وخلال مهرجان التخفيضات السنوي بشكل خاص وكذلك ارتفاع ايرادات خدمات اكسترا وخدمات التمويل الإستهلاكي، مما كان له الاثر على ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 11.4% عن الربع المماثل من العام السابق.

وعلى النحو ذاته، ارتفع صافي أرباح الشركة إلى 205.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 161.2 مليون ريال في 2018.