شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل 150 مليار ريال من احتياطيات "ساما" لصندوق الاستثمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المكلّف، محمد بن عبدالله الجدعان عن إجراء تم تنسيقه لتعزيز القدرة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة.

وأشار الجدعان إلى أنه تحويل 150 مليار ريال، أو نحو 40 مليار دولار، من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة بشكل استثنائي خلال شهري مارس وأبريل من هذا العام، ما انعكس على البيانات الصادرة عن الأصول الاحتياطية للمؤسسة في هذين الشهرين، بحسب "العربية".

وتابع: بينما شهدت تدفقات النقد الأجنبي منذ بداية العام الحالي مستويات ضمن حدودها التاريخية، إلّا أن هذا الإجراء نتج عنه انخفاض في إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية لدعم الخطط الاستثمارية.

وأشار الجدعان إلى أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة لا تظهر في بيانات مؤسسة النقد وهو ما يفسر الانخفاض الذي ظهر في البيانات الشهرية لمؤسسة النقد.

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تصريحات الجدعان جاءت تزامناً مع صدور الموافقة على إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجياً ابتداءً من يوم الخميس الماضي والخطة المتدرجة لرفع منع التجول.

وكانت وزارة الموارد البشرية السعودية قد أعلنت منتصف الأسبوع الماضي رفع تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص وتقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى، الذي كان مقررًا كإجراء احترازي ووقائي ضمن مجموعة من القرارات والإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت المملكة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستبدأ في تخفيف القيود على الحركة والسفر تدريجيا بدءا من الأسبوع الجاري وحتى الحادي والعشرين من يونيو، مع استثناء مدينة مكة المكرمة من تخفيف الحظر.

أيضاً، أعلنت السعودية آلية عودة موظفي القطاعين العام والخاص تدريجيا إلى العمل بدءا من اليوم الأحد ، على أن يكون الحضور بشكل كامل في الرابع عشر من يونيو.