مقترح لتحويل «فائض» الدعم للبنوك المحتاجة إلى المزيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أعلن مصرف الإمارات المركزي في منتصف شهر مارس/ آذار 2020 عن حزمة دعم لعملاء البنوك المتضررين من جائحة «كوفيد- 19» تضمنت اعتماداً مالياً بقيمة 50 مليار درهم تقدم للبنوك بفائدة صفرية ليتسنى لها دعم العملاء من خلال تأجيل المستحقات المالية المترتبة عليهم لفترة تصل إلى 6 أشهر. ووفقاً لآخر بيانات «المركزي» حول الأمر استخدمت البنوك منذ طرح الحزمة ما تصل نسبته إلى 77% من هذا الاعتماد أو نحو 38.5 مليار درهم ما يعني أن هناك ما زال ما لا يقل عن 10 مليارات درهم متاحة أمام البنوك.

وبحسب بيانات «المركزي» تباين استخدام البنوك لحصتها من الاعتماد، والتي تتحدد على أساس حصة كل بنك من إجمالي الإقراض للقطاع الخاص؛ حيث استخدمت 10 بنوك إجمالي نصيبها المتاح من الدعم في حين استخدمت 7 بنوك ما يزيد على 50% ولم تتجاوز سحوبات بقية البنوك 50% من حصتها من الدعم.

مرونة «المركزي»

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وقال وكيل وزارة المالية يونس الخوري، خلال جلسة حوارية عبر «برق الإمارات» مؤخراً: إن «المركزي» أبدى الكثير من المرونة في تعاطيه مع الأزمة وقدم الدعم للبنوك ليتسنى لها مساعدة العملاء المتضررين من الجائحة ومنذ بداية الأزمة، واستبعد أن تكون هناك حاجة إلى ضخ المزيد من السيولة بفائدة صفرية قائلاً إن البنوك لم تستخدم بعد كامل قيمة الدعم ولم يتجاوز الاستخدام 77%، ما يعني وجود ما يزيد على 10 مليارات درهم غير مستخدمة بعد ما يستبعد معه أن يبادر «المركزي» إلى ضخ المزيد من السيولة صفرية الفائدة في هذه المرحلة. وكشف عن أن الأفراد كانوا الفئة الأثر استفادة من الدعم بين عملاء البنوك وتلتهم الشركات المتوسطة والصغيرة.

وقال الخوري إنه سوف يتقدم باقتراح يمكن من خلاله تحويل السيولة المتبقية للبنوك التي تحتاج إليها.

استحقاقات الدين

وقال مصرفيون تحدثت معهم ”الخليج 365” إن مبلغ الدعم المالي صفري الفائدة ليس بالقليل ويمثل نسبة كبيرة من استحقاقات الدين في الفترة التي يغطيها الدعم، وقالوا إن البنوك عليها أن تتوخى الحذر في تقديم الدعم المالي للعملاء كي لا تتضرر هي نفسها جراء زيادة القروض المتعثرة، خاصة أن «المركزي» كان واضحاً على هذا المستوى، فالبنوك وحدها المسؤولة عن قراراتها المتعلقة بتوفير الدعم، كما أن الدعم المالي وإن كان بفائدة صفرية، لكنه ليس بهبة وإنما هو قرض يقدم بضمان شهادات الإيداع وسيتعين على البنوك رده، كما سيتعين عليها تقديم الإثباتات التي تؤكد تضرر العملاء جراء الجائحة.

وقال مصرفيون إن مهمة البنوك ليست بالسهلة فهي تتطلب تحري الدقة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بالفعل، وربما هذا ما يفسر التأخر في سحب السيولة المقدمة من «المركزي». وتوقعوا أن يتم سحب كامل السيولة أو أغلبيتها خلال وقت قصير.