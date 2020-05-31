شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 31-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أرامكو السعودية (2222) على عدم تغيير في آخر جلساته، بعدما حاول السهم في جلسته ما قبل الأخيرة جني أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليحاول السهم بذلك استعادة تعافيه من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد بالمدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 32.35، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 34.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.35 ومستوى المقاومة 34.00.
كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو السعودية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 31-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.