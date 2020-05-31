شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 31-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أرامكو السعودية (2222) على عدم تغيير في آخر جلساته، بعدما حاول السهم في جلسته ما قبل الأخيرة جني أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليحاول السهم بذلك استعادة تعافيه من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد بالمدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 32.35، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 34.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.35 ومستوى المقاومة 34.00.