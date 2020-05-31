شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 31-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الرياض (1010) في آخر جلساته، ليسجل خسائر هي الثانية على التوالي بنسبة بلغت -0.12% بما يعادل -0.02 نقطة، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، أمام استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ونلاحظ ارتفاع ملحوظ في احجام التداول، نظراً لتصارع القوى الشرائية مع الباعة في تلك المنطقة المحيرة.

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تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 17.02، ليستهدف أولى مستويات الدعم التي قد تساعد السهم على اكتساب الزخم الإيجابي عند مستوى 15.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.70 ومستوى المقاومة 17.02.