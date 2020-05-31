سيرا يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 31-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيرا (1810) في آخر جلساته، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المهم 15.78، ليحقق السهم مكاسب بنسبة بلغت 2.11% بما يعادل 0.32 نقطة، وذلك في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وأخيراً في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ويصاحب السهم بهذا الارتفاع زيادة محدودة في أحجام التداول.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 15.78، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 17.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.78 ومستوى المقاومة 16.18.
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