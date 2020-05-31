شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يجني أرباحه – تحليل صباحي – 31-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الراجحي (1120) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وفي الوقت نفسه يحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة 57.10، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.23% بما يعادل -0.70 نقطة، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، أمام استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نرجح عودة الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم جداً وهو اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 57.10، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 60.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 55.30 ومستوى المقاومة 57.80.